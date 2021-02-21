Esnafın eşini kıskandıran hobisi

Tokat’ta eşini kıskandıran hobisi aşka dönüşen Kadir Ekinci, vaktinin büyük kısmını motosikletleriyle geçiriyor.

Tokatlı esnaf 2 çocuk babası Kadir Ekinci (62), Alipaşa Mahallesi’nde bulunan iş yerinin bitişiğinde kiraladığı tek katlı evde 12 motosikletini sergiliyor. Eski ve yeni model motosikletlerin bulunduğu garajın girişinde ‘Motorcu olmayan giremez’ yazısı dikkat çekiyor. Zamanının büyük bir kısmını motosikletleri ile geçiren Ekinci, yaz aylarının gelmesini iple çekiyor. Garajda bulunan motosikletlerin tozunu alıp bakımını yapan Ekinci, 50 yıldır yaşadığı tutkusunu aşk ile devam ettiriyor. Motosikletlerinde kendini bulduğunu ifade eden Ekinci, “Motosikletle tanışma zevkini 50 yıl önce yaşadım. O zaman gençtim tabii. Sonrasında baktım ki güzel bir tutku, halen bu tutkumu devam ettiriyorum. Motosikletten o günden beri hiç kopamadım" dedi.

Eşinin kendisini motosikletlerinden kıskandığını belirten Ekici, "Eşim zaman zaman kızıyor, ‘neredesin’ diye soruyor, ben de garajımdayım diyorum. Eşim de ‘Yine kumalarımın yanındasın o zaman’ diyor. Çünkü motosikletlerimle çok zaman geçiriyorum. Şehirlerarası gezmeye gidiyorum, ülkeler arası seyahate gittiğim oluyor. Sağlam bir ekibimiz var, onlarla birlikte Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunu gezdim" diye konuştu.

Motosikletleri ile zaman geçirirken stres attığını ifade eden Ekinci, "Motosiklete bindiğinizde borç, senet bunların hiçbirini baz almıyorsunuz. Sadece hayatta kalabilmenin hesabını yapıyorsunuz. Adeta bulutların üstünde uçarmışçasına bir zevk alıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

“Motorcu olmayan giremez”

Şehir dışından gelen motor tutkunlarını misafir ettiğini belirten Ekinci, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu konak evinin kirasını ben veriyorum, temizliğini ben kendim yapıyorum. Bu evin bütün masrafları bana ait. Şehir dışından gelen motorcu arkadaşlar burada konaklıyor. Kendilerinden herhangi bir ücret talep etmiyoruz."