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Esnafın deprem sırasında kaçma anı kamerada
Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme iş yeri önünde sohbet ederken yakalanan esnafın kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Haberde İnsan 27.09.2022, 21:46
Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme iş yeri önünde sohbet ederken yakalanan esnafın kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri önünde sohbet eden esnaf depremle birlikte sokağa doğru kaçmaya başladı. Büyük panik yaşayan esnaf bir iş yerinin kameralarınca görüntülendi.
Öte yandan bir iş yerinde devrilen raflarda güvenlik kameralarına yansıdı.