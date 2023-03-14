Esnaf, yıkılan iş yerlerinden malzemelerini kurtarmaya çalıştı

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrasında tesisatçı dükkanları da yıkıldı. Esnaf, yıkılan dükkanlarındaki malzemeleri kurtarmaya çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 deprem sonrası şehir genelinde bulunan birçok bina ve dükkan yıkıldı. Yıkım sonrası birçok esnaf enkazdan mallarını kurtarmaya çalıştı. Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde bulunan tesisatçı dükkanı, meydana gelen depremlere dayanamayarak çöktü. Esnaf, yıkılan bina enkazından tesisat malzemelerini elleriyle kazarak çıkardı.

"Kurtarabildiğimizi kurtaracağız"

Enkaza dönen dükkanlarından kurtarabilecekleri malzemeleri kurtaracaklarını belirten iş yeri sahibi Mehmet Gülpak, "Allah razı olsun, iş makinesi olan tanıdıklarımız yardım ediyor bize. İlk günlerde malzemelerimizi çıkaramadık ama daha sonradan bize izin verdiler. Buradan kurtarabildiğimizi kurtaracağız, daha sonrasında devletimiz büyük" dedi.

"Memleketimizde tekrardan iş başı yapmayı düşünüyoruz"

Enkazdan çıkan malzemelerken tekrardan iş kuracaklarını belirten Gülpak, "Devletimizden Allah razı olsun. Biz burada esnafız, savcı bey izin verdi malzemelerimizi kurtarmamız için. Kepçeci de bizlere yardımcı oluyor. Buradan malzemelerimizi çıkartıyoruz, bu günümüze de şükür. Bu günlerin de geçeceğine inanıyorum. Bizim devletimiz çok güçlü bir devlet. Buradan su malzemesi, sıhhi tesisat malzemesi satıyorduk. Kalan malzemelerimizle memleketimizde tekrardan iş başı yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.