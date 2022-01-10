Esnaf sandık başına gitti

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meslek odalarında yeni yılla birlikte kongre süreci başladı. 572 üyeli Madenî Eşya Sanatkârları Esnaf Odası’nda mevcut başkan Önder Aydın güven tazeledi.

Madenî Eşya Sanatkârları Esnaf Odası’nın 4 yılda bir yapılan genel kurulunun bu yıl 33’üncüsü gerçekleştirildi.

Grand Düğün Salonu’nda yapılan kongrede yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri okunarak ibrâ edildi. Kongrede bilânço, gelir ve gider hesapları, yeni dönem çalışma programları sosyal yardım çalışmaları, çıraklık ve kalfalık hizmetleri, eğitim, teorik ve pratik kurs programları, banklardan kredi çekecek üyelere yardım edilmesi ve ihtiyaç sahibi başarılı çocuklar için burs verilmesi maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Odanın tahminîi bütçesi 269 bin TL olarak belirlendi.

3. dönem için tekrar Mustafakemalpaşa Madeni Eşya Sanatkârları Esnaf Odası Başkanlığı’na seçilen Önder Aydın, pandemi sürecinde zor zamanlar yaşayan üyelere kanunlar çerçevesinde her türlü desteği vermek için çabaladıklarını söyledi.

Esnafın üzerinde tazminat, kaçak işletme ve İŞ-KUR’dan kaynaklanan sorunların kambur olduğuna dikkat çeken Başkan Aydın, “Devletimizden hiç kimseyi kayırmayan bir kanun istiyoruz” diye konuştu.

Esnaf ve sanatkârların ülkenin kılcal damarı olduğunun altını çizen Başkan Önder Aydın, “Bu kılcal damarlar olmadan nasıl ki insan yaşayamazsa, bir ülkede yaşayamaz. Küçümsenmeyecek bir topluluğuz. Osmanlı’da topluma yön veren esnaf bugün devletimiz sağduyusudur. Herkesin ailesinde bir esnaf üye mutlaka var. Siyasilerimiz elinden geldiği kadar bizlere yardımcı oluyor. Esnafın her türlü sıkıntısında siyasetin yerel temsilcileri birleşiyor. Tabi ki sıkıntılar çekiyoruz. Kaçak çalışanlar başlı başına büyük bir problem. Bunla ilgili bir tezimiz var. Böyle durumlarda kaçak işletmelere de, buralardan hizmet alanlarda yaptırım uygulansın. Vergi veren, oda kaydı olan esnaflarımız haksız rekabetler sonucu sıkıntı yaşıyor. Küçük esnaf ayrıca tazminat yükü yaşıyor. Bu büyük bir kambur. Adam işi öğreniyor sonra tazminat istiyor. Bununla ilgili bir kanun çıkarılmalı. Sigorta primlerine bir miktar ücret ilave edilir, vatandaşta işi bıraktığı zaman neredeyse parası oradan alır. Aynı zamanda İŞ-KUR’da büyük bir problem. Sadece büyük şirketlere hizmet veriyor. BAĞ-KUR’unu ödemekte zorlanan esnafımıza birer personel verilsin. İŞ-KUR buna destek olmalıdır” dedi.

Ahîlik sandığı kabul görmedi

Kongrede söz alan Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu Şeref Başkanı Özcan Saraçoğlu ise Mustafakemalpaşa’nın genç ve dinamik bir Oda başkanına sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye genelinde federasyona bağlı 278 oda bulunduğunu belirten Saraçoğlu, esnaf işyerlerinde çalışan personelin kıdem tazminatlarına yönelik hazırladıkları ‘Ahilik Sandığı’ tasarısının geçmiş yıllarda gündeme geldiğini hatırlatarak; “Maalesef bu tasarı TBMM’de kabul edilmedi. Bunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Kongrede Oda’nın 55 üyesine vefa plaketi takdim edildi.