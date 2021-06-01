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Esnaf iş yerlerini temizleyip açtı

Kırşehir’de esnaf, yeni normalleşme döneminin ilk gününde iş yerlerini temizleyip açtı.

Haberde İnsan 01.06.2021, 14:01
Esnaf iş yerlerini temizleyip açtı

Kırşehir’de esnaf, yeni normalleşme döneminin ilk gününde iş yerlerini temizleyip açtı.

Şehir genelinde esnaflar, temizlik sürecini tamamladı ve müşteri alımına başladı. Berberler, kafeterya işletmecileri hummalı bir çalışma içerisine girdi. Bir yandan temizlik çalışmaları yürütülürken bir yandan da müşteri alımlarına başlandı.

Erkek berberi Ercan Güçlü, dükkanının tabelalarını temizledi. Güçlü,yeni dönemde her şeyin güzel olacağına inandığını belirtti.

Kafeterya işletmecisi Kurtuluş Kılıç ise iş yerini hazır hale getirdiklerini belirterek, "Dükkanımızı açtık. Müşterimizi bekliyoruz. Pandemi süreci boyunca evde idik, esnaf için kötü oldu. İşyerlerimizin açılması bizim sektörümüz için iyi oldu. Açıldığı için mutluyuz. Teşekkür ederiz" dedi.
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