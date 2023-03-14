Eskişehirli dernek üyeleri deprem bölgesine tekerlekli sandalye ve oyuncak götürdü

Eskişehir 222 Motosiklet Derneği üyeleri, depremin etkilediği Hatay’da ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında hasar alan 11 ilden biri olan Hatay’a yararın sarılması adına yardımlar devam ediyor. Hatay’ın İskenderun ilçesine giden Eskişehir 222 Motosiklet Derneği üyeleri, bölge halkına tekerlekli sandalye yardımı yaptı. Toplam 18 tekerlekli sandalye, 1 yürüteç,1 akülü tekerlekli sandalye ile depremzede vatandaşlara yardımcı olmak isteyen dernek üyeleri, çocuklara da oyuncak, çorap ve çamaşır yardımı yaptı. Oyuncaklarını alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı