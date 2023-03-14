Eskişehir’in gönüllü 112’cileri Hatay’da yaraları sarıyor

Eskişehir 112’den gelen gönüllü ambulans ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, 14 Mart Tıp Bayram’ında ambulansla köy köy gezerek afetzedelerin yardımına koşuyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı’nı buruk şekilde karşıladı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen sağlık çalışanlarının bazıları sahra hastanesinde, bazıları konteynerlerde, bir kısmı da ambulansla köy köy dolaşarak depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Eskişehir 112 Ekip Sorumlusu Gökçe Doğan, “Eskişehir’den gönüllü olarak geldik. Reyhanlı’nın köylerine ambulansla hem sağlık hizmeti hem de sağlık anlamında ne ihtiyaçları varsa onu ulaştırma gayreti içindeyiz. Depremin ilk zamanında Nurdağı ve İslahiye’de görev yaptık. Hatay’a gönüllü olarak ismimizi yazdırdık ve halkımızın yanında olmak istedik” dedi.