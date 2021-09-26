banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?

Eskişehir’de doktor kardeşler babalarının mezuniyetine katıldı

Eskişehir’de eğitim uzmanı olarak görev yapan Behçet Uyanık, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Uyanık’ın doktor olan iki kızı, babalarını mutlu gününde yalnız bırakmayarak mezuniyet törenine katıldı.

Haberde İnsan 26.09.2021, 11:35
Eskişehir’de doktor kardeşler babalarının mezuniyetine katıldı

Eskişehir’de eğitim uzmanı olarak görev yapan Behçet Uyanık, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Uyanık’ın doktor olan iki kızı, babalarını mutlu gününde yalnız bırakmayarak mezuniyet törenine katıldı.

Anadolu Üniversitesi’nde 2020-2021 yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Birçok öğrenci mezun olarak hayata atılırken, bazı öğrenciler ise Behçet Uyanık gibi hayalini gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde eğitim uzmanı olarak görev yapan 57 yaşındaki Uyanık, doktor olan kızlarıyla birlikte mezuniyet törenine geldi. Kızlarından yaşça küçük birçok öğrenciyle yan yana aynı coşkuyu yaşayan Uyanık, "Okumanın, öğrenmenin, eğitimin yaşı yoktur. Beşikten mezara kadar ilim anlayışı ile biz yetişkinler çocuklarımıza, gençlerimize örnek olmalıyız. Çünkü onlar duyduklarını değil, gördüklerini yaparlar. Ülkelerin, toplumların gelişmişlik düzeyi eğitim alanında ulaştığı nokta ile ölçülür. Eğitilmiş insan gücü tüm çağların belirleyicisidir’’ dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 7 11
9. Kayserispor 6 10
10. Sivasspor 7 9
11. Adana Demirspor 7 9
12. Galatasaray 6 8
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Malatyaspor 7 6
16. Göztepe 6 5
17. Kasımpaşa 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Erzurumspor 7 15
3. Ankaragücü 6 12
4. Eyüpspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 7 9
9. Gençlerbirliği 7 8
10. Boluspor 6 7
11. Samsunspor 5 7
12. Altınordu 6 7
13. Menemenspor 6 7
14. Adanaspor 7 6
15. Balıkesirspor 5 6
16. Denizlispor 6 6
17. Bursaspor 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Tottenham 5 9
11. Watford 6 7
12. Leicester City 6 7
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Sevilla 6 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Real Sociedad 6 13
5. Valencia 7 11
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Athletic Bilbao 7 10
8. Barcelona 5 9
9. Real Betis 6 9
10. Villarreal 6 8
11. Osasuna 6 8
12. Mallorca 6 8
13. Cádiz 6 6
14. Elche 6 6
15. Espanyol 7 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 6 0