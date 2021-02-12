Eskişehir’de 11 evde toplam 44 kişi karantinaya alındı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 11 evdeki 44 kişi Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Sivrihisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ilçesinin Buzluca mahallesinde 39 kişinin yaşadığı 10 ev ve Kaldırım mahallesinde 5 kişinin yaşadığı 1 ev Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Alınan karar doğrultusunda devam eden karantina ve denetim tedbirleri, güvenlik şeritleri çeken jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.