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Eskişehir’de 11 evde toplam 44 kişi karantinaya alındı
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 11 evdeki 44 kişi Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Haberde İnsan 12.02.2021, 10:07
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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 11 evdeki 44 kişi Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Sivrihisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ilçesinin Buzluca mahallesinde 39 kişinin yaşadığı 10 ev ve Kaldırım mahallesinde 5 kişinin yaşadığı 1 ev Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.Alınan karar doğrultusunda devam eden karantina ve denetim tedbirleri, güvenlik şeritleri çeken jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.