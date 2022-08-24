Eskişehir iş dünyasının acı kaybı

Geçtiğimiz gün geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden Eskişehir iş dünyasının önemli isimlerinden ETO Meclis Divan Kâtibi iş adamı Mustafa Çekiç ile eşi Özlem Çekiç bugün son yolculuklarına uğurlandı.

23 Ağustos Salı günü, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir’in kırsal Ortaca Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Mustafa Çekiç (39) ve eşi Özlem Çekiç (39) olay yerinde hayatlarını kaybetmişti. Araçta bulunan çiftin iki çocuğu olan Mina (8) ile Hasan Efe (3) ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hayatını kaybeden Çekiç çiftinin cenazeleri Eskişehir’e getirildi. Vişnelik Mahallesi’nde bulunan Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kılındı. Alınan helalliklerin ardından çift, gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeler defnedilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığına defnedilmek üzere yola çıktı.

Çiftin kederli ailesinin güçlükle ayakta durduğu görüldü. Mustafa ve Özlem Çekiç ’in cenaze namazına, çiftin ailesi, yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan’ın yanı sıra iş dünyasından birçok isim katıldı.