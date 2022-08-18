Eskişehir Adliyesinde şehit yakını, gazi, engelli personeller ile tanışma ve dayanışma toplantısı

Eskişehir Adliyesinde görevli şehit yakını, gazi ve engelli personeller ile tanışma ve dayanışma toplantısı düzenlendi.

Konferans salonunda düzenlenen toplantıya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yunus Abdullah Toköz, yazı işleri müdürleri, adliyede görevli şehit yakını, gazi ve engelli personeller katıldı. Toplantıda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, toplantıya katılan engelli personellere hitaben, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sosyal bir devlet olduğunu vurgulayarak, “Devletimiz engelli bireylerimizin toplum hayatına katılması, faydalı, üretken ve kendileri ile barışık olmalarını ciddiye almaktadır. Devletimiz engelli bireylerimizin ailelerine katkı sunarak kimseye muhtaç olmamaları için onlara kol kanat geriyor, önlerini açıyor” dedi.

Başsavcı Yeldan, konuşmasının devamında toplantıya katılan personeller ile ilgili, her birinin hikâyelerinin farklı olduğunu ifade ederek, şehit yakını, gazi ve engelli personellerin milletin en önemli değerlerinden olduklarını, bulundukları konumun devletin kendilerine verdiği değerin bir ifadesi olduğunu dile getirdi. Hep birlikte Eskişehir’de adalet bekleyen insanlara fayda sağlamak, katkı sunmak üzere çalıştıklarını vurgulayan Başsavcı Yeldan, “Adliyemizde çağın gereklerine uygun hizmet sunmak için birlikte çalışacağız. Bizim çalışmaktan başka bir yolumuz ve yöntemimiz yok. Milletimize hizmet etmek için buradayız” dedi.

Şehit yakını, gazi ve engelli personeller için büro kurulacak

Adliyede yeni bir birim oluşturduklarını açıklayan Başsavcı Yeldan, “Kurulum aşamasında olan büromuz şehit yakını, gazi ve engelli personellerimiz ile ilgili hizmet verecek. Büromuzun kurulum aşamasında ve faaliyete geçtiği andan itibaren sizlerle istişare ederek önerilerinizi alacağız. Böylelikle hem vatandaşlara hem de sizlere fayda sağlamak adına bu alanda çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yunus Abdullah Toköz de şehit yakını, gazi ve engelli personellerin her birinin ayrı ayrı çok değerli olduğunu ifade ederek personellere hitaben, “Bizler sizin için buradayız. Sizlerin emrinizdeyiz” dedi.

Toplantının ardından toplantıya katılan şehit yakını, gazi ve engelli personellerin istek ve önerileri Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan tarafından dinlenilerek personel ile birlikte istişare edildi.