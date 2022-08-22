Eski milletvekili Emin Engin Tanrıverdi toprağa verildi

Balıkesir’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milletvekili 84 yaşındaki Emin Engin Tanrıverdi, kılınan cenaze namazının ardından Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

1977-80 yılları arasında 16. dönem AP milletvekili olarak görev yapan Emin Engin Tanrıverdi, kalp rahatsızlığı nedeniyle Balıkesir’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tanrıverdi için Kocacamii’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına siyaset yaptığı arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Cenaze namazını Müftü Mustafa Ali Işık kıldırdı. Tanrıverdi’nin cenazesi Börülceköy Mezarlığında toprağa verildi.