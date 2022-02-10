Eski Kartal Belediye Başkanı Arif Dağlar kabri başında anıldı

Eski Kartal Belediye Başkanlarından Arif Dağlar ölümünün 2. yılında Kartal Soğanlık’ta bulunan kabri başında anıldı. Anma törenine Dağlar’ın ailesi, sevenleri ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel katıldı.

Kartal’da 2004-2009 yıllarında belediye başkanlığı görevinde bulunan ve 2020 yılında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Arif Dağlar için, Kartal Soğanlık’ta bulunan kabri başında anma programı düzenlendi. Düzenlenen programa Arif Dağlar’ın ailesi, sevenleri ve dostları katıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de katıldığı anma programında Dağlar için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Dua sonrası Dağlar’ın kabrine bırakılan kırmızı karanfiller ile anma programı sona erdi.

Anma programına katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ”Siyaseten farklı kulvarlarda olsak da sevgili mevkidaşımın Kartal halkına ve Kartal’a kattıkları için kendisini burada anmak töreni düzenliyoruz. Kartal’a kattıkları için teşekkür ediyoruz. Ondan sonra gelen belediye başkanları olarak taşın üstüne taş koymak istiyoruz. Kendisiyle mahalleden komşu olmanın ayrı bir duygusunu yaşıyorum. Her şey siyaset değil her şey rekabet değil. Sevgili komşuma Allah’tan rahmet diliyorum. Hizmetleri hayata geçirdiği projeleri ile biz de ondan sonra gelen belediye başkanları olarak taşın üstüne taş koyma gayret gösteriyoruz“ dedi.