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Eski İstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman son yolculuğuna uğurlandı
Bir süredir kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Yücel Saymanş, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.
Haberde İnsan 17.12.2021, 17:43
Bir süredir kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Yücel Saymanş, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Yücel Sayman’ın cenazesi, İstanbul Barosu’nun önünde düzenlenen törenin ardından Üsküdar Şakirin Camii’ne getirildi. Eşi Hacer Sayman, oğulları Yusuf Sayman, Can Sayman ve kızı Yaprak Sayman cenazede taziyeleri kabul etti. Cenazeye CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile çok sayıda avukat ve akademisyen de katıldı. Sayman’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ve alınan helalliğin ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.