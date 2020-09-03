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Eski hükümlü, hibe desteğiyle işinin patronu oldu

NİĞDE’DE KARIŞTIĞI BİR OLAY NEDENİYLE 7.5 YIL HAPİS CEZASI YATAN 32 YAŞINDAKİ MESUT ULU, TÜRKİYE İŞ KURUMU'NUN VERDİĞİ 38 BİN TL HİBEYLE TAMİRHANE AÇTI.

Haberde İnsan 03.09.2020, 17:06
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Eski hükümlü, hibe desteğiyle işinin patronu oldu

Niğde’de karıştığı bir olay nedeniyle 7.5 yıl hapis cezası yatan 32 yaşındaki Mesut Ulu, Türkiye İş Kurumu’nun verdiği 38 bin TL hibeyle tamirhane açtı.

Karıştığı bir olay nedeniyle Niğde E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 7.5 yıl hapis cezası yatan Ulu, geçtiğimiz aylarda tahliye oldu. Cezaevine girmeden önce İstanbul’da bir oto tamircisinde çalışan Ulu, sosyal hayata uyum sağlayabilmek ve ekonomik durumunu iyileştirmek için otomobil tamirhanesi açmaya karar verdi. İŞKUR’un engelli ve eski hükümlülere yönelik yürüttüğü proje kapsamında tamirhane atölyesi projesini İŞKUR’a sunan ve projesi kabul edilen Ulu, 38 bin TL hibe aldı.

Ulu’yu açtığı iş yerinde ziyaret eden Niğde Cumhuriyet Başsavıcısı Önder Yeniçeri; "Arkadaşımız Mesut Ulu’nun dükkanındayız burası hem tamir yapıyor hem yedek parça satışı yapan bir yer. Bizim Adalet Bakanlı ile Türkiye Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’nün yıllardır süregelen projeleri kapsamında bizde burada Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Niğde İŞKUR İl Müdürlüğü ile birlikte bir çalışma yaptık, proje yürüttük yapılan projelerden bir tanesi kabul edildi. Sayın Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül beyinde destekleriyle, kişisel çabasıyla arkadaşımıza bir hibe yapıldı. Bu hibe kapsamında arkadaşımız bu işe başladı şuanda ailesini, evini geçindiriyor ayrıca 2 kişiyi de burada istihdam etmek suretiyle onlarında ailelerine, evlerine destek olmasına yardımcı oluyor. Biz bu anlamda bu çalışmalardan dolayı hem kendisine özverisi ve fedakarlığından dolayı teşekkür ediyoruz hem de Sayın Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül beye çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aldığı desteğin, ekonomisinin yanı sıra hayata adaptasyonu için de çok önemli olduğunu belirten Ulu hükümlülere dışarıda çok güzel bir hayat olduğunu da söyledi. İş yerinde 2 kişiye istihdam da sağlan Ulu; "Bu iş ,devletimizin, İŞKUR’un ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın katkılarıyla hayatımda bir dönüm noktası oldu. Gerçekten hayal ettiğim yerlere geldiğime inanıyorum. Devletimize, Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İŞKUR İl Müdürlüğüne, Adalet Bakanlığına sonsuz teşekkür ediyorum. Özgüvenlerini, kendilerine olan güvenlerini hiçbir zaman kaybetmesinler dışarıda çok güzel bir hayat var, çok güzel bir hayat hepimizi bekliyor. İŞKUR Müdürlüklerine gittiklerinde onların yönlendirmeleriyle her şeyin çok kolay olduğunu da belirtmek istiyorum" dedi.

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