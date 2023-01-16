Eski Belediye Başkanı ve Milli Eğitim Müdürü Orhan Kamalı toprağa verildi

Adana İl Milli Eğitim Müdürü olarak 1978 yılında görev yapan, 1989-1999 yılları arasında ise Kırkağaç-İlyaslar Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve dün hayatını kaybeden Orhan Kamalı düzenlenen törenle dualar eşliğinde toprağa verildi.

İstiklal Madalyası sahibi ve Çanakkale Savaşı kahramanlarından Kamalı Ahmet Efe’nin torunu olan Orhan Kamalı, Karaosmanoğlu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırkağaç’a bağlı İlyaslar Mahallesi’nde düzenlenen resmi törenin ardından toprağa verildi.

Cenazeye CHP’nin tam kadro katılması dikkatlerden kaçmadı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, önceki dönem CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve Hasan Ören, CHP Manisa Milletvekili Adayı Abdullah Saka, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, CHP Manisa İl Başkan Vekili Ali Kuyumcu, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Özcan Kaçar, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, CHP Salihli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver ile çok sayıda Kırkağaçlı katıldı.

Okunan duaların ardından düzenlenen törenin ardından Orhan Kamalı, İlyaslar mahalle mezarlığına defnedildi.

Uzun yıllar Kirkagac.net haber sitesinde köşe yazarlığı da yapan Orhan Kamalı 88 yaşındaydı.