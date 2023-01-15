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Eski Belediye Başkanı ve İl Milli Eğitim Müdürü Orhan Kamalı vefat etti
1989-1999 yılları arası Kırkağaç-İlyaslar Belediye Başkanlığı yapan, CHP ve Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi eski Adana İl Milli Eğitim Müdürü Orhan Kamalı hayatını kaybetti.
Haberde İnsan 15.01.2023, 00:13
1989-1999 yılları arası Kırkağaç-İlyaslar Belediye Başkanlığı yapan, CHP ve Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi eski Adana İl Milli Eğitim Müdürü Orhan Kamalı hayatını kaybetti.
Tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Orhan Kamalı’nın ölümü tüm ilçeyi yasa boğdu.
İstiklal Madalyası sahibi ve Çanakkale Savaşı kahramanlarından Kamalı Ahmet Efe’nin torunu olan Orhan Kamalı 88 yaşındaydı.
Orhan Kamalı’nın cenazesi yarın Manisa’nın Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesinde ikindi namazının ardından toprağa verilecek.