Eski Bakan Bekir Sami Daçe toprağa verildi

Ankara’da 92 yaşında hayatını kaybeden eski Adalet ve Devlet Bakanlarından Bekir Sami Daçe, memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Büyük Türkiye Partisi (BTP) ve Doğru Yol Partisi’nin (DYP) kurucu üyeleri arasında yer alan, 19. Dönem Adana Milletvekili olarak Meclise girip Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerini üstlenen Bekir Sami Daçe hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat eden Daçe’nin cenazesi, vasiyeti üzerine Ankara’dan memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesine getirildi. Hamdili Mahallesi’ndeki mezarlıkta düzenlenen cenaze töreninde Serpil Daçe hayat arkadaşını son yolculuğuna uğurlarken, ona kızı Meltem ve oğlu Gökçehan Daçe destek verdi. Aile metanetini korumaya çalışırken, yakınları ve sevenleri aileye başsağlığı diledi.