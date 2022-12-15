Eski Adalet Bakanı Gül’den şehit öğretmenin ailesine ziyaret

Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, şehit öğretmen Ayşenur Alkan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep’in Karkamış ilçesinde teröristlerin okula roketli saldırısında şehit olan Ayşenur Alkan öğretmenin Nizip’teki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aileyle bir süre sohbet eden Gül, şehit öğretmen için dualar okudu.