Eşinin vasiyeti olan ambulansla ilk önce mezarlığa gitti

Emekli olduktan sonra baba ocağı Denizli’ye yerleşen gurbetçi Hasan Hüseyin Gökçe, 7 ay önce ölen eşinin vasiyetini yerine getirip bir ambulans bağışladı. Ambulansla ilk olarak gidip eşini ziyaret eden hayırsever, kendi cenazesinin de aynı ambulansla taşınmasını vasiyet etti.

Avusturya’da yıllarca eşiyle birlikte çalıştıktan sonra 2009 yılında emekli olan 83 yaşındaki Hasan Hüseyin Gökçe, baba ocağı Denizli’ye kesin dönüş yaparak Sevindik Mahallesine yerleşti. Geçtiğimiz Mart ayında eşi Lütfiye Gökçe’yi kaybeden Hasan Hüseyin Gökçe, “Ben öldükten sonra bir ambulans alıp devlete bağışla” diye vasiyet eşinin son istediğini yerine getirmek için bir ambulans satın aldı.

İlk önce eşini ziyarete gitti

Bağışlayacağı ambulansı Sevindik Mahallesinde yaşadığı evin önünde İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk ve 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gürcan Güven’e teslim eden Hasan Hüseyin Gökçe’nin ilk işi doğduğu köye defnedilen eşinin mezarını ziyaret etmek oldu. Ambulansla Bozkurt ilçesine bağlı Baklankuyucak Mahalle Mezarlığına giden Gökçe, 7 ay önce kaybettiği eşinin mezarı başında duygusal anlar yaşadı. Eşinin mezarı başında dua eden yaşlı adama, yaptığı anlamlı davranıştan ötürü köylüleri de teşekkür etti.

Eşinin vasiyetini yerine getirdi, kendi vasiyetini açıkladı

Eşinin vasiyetini yerine getirebildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Hasan Hüseyin Gökçe, eşinin mezarı başında kendi vasiyetini de açıkladı. Aynı ambulansla öldüğü zaman eşinin mezarının bulunduğu mezarlığa getirilmesini vasiyet eden Gökçe, “Eşim vasiyet etti, ‘Benim için hayır yap’ dedi ve ben de yaptım. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ambulansı aldık ve Allah kazasız belasız hayra vesile etsin. Ben vefat ettiğim zaman da bu ambulansla beni mezara, ailemin yanına götürün” şeklinde konuştu.