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Eşinin eski eşya kumbarasına attığı cüzdanı böyle buldu

Bursa’da bir vatandaş, eşinin yanlışlıkla eski kıyafetlerle birlikte kullanılmış eşya kumbarasına attığı cüzdanını bulmak için geri dönüşüm firmasını aradı. Kumbara açılarak, içinde kimlik, banka kartları ve bir miktar para olan cüzdan bulunarak sahibine teslim edildi.

Haberde İnsan 29.10.2021, 09:33 29.10.2021, 09:43
Eşinin eski eşya kumbarasına attığı cüzdanı böyle buldu

Bursa’da bir vatandaş, eşinin yanlışlıkla eski kıyafetlerle birlikte kullanılmış eşya kumbarasına attığı cüzdanını bulmak için geri dönüşüm firmasını aradı. Kumbara açılarak, içinde kimlik, banka kartları ve bir miktar para olan cüzdan bulunarak sahibine teslim edildi.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Oğuz Yörüten’in kullanmadığı kıyafetlerini, eşi, ihtiyaç sahipleri için giysi toplanan kumbaraya attı. Yörüten, evde cüzdanını bulamayınca, eşinin kullanmadığı kıyafetlerle birlikte cüzdanı da kumbaraya attığını anladı. Hemen geri dönüşüm firmasını arayan vatandaş yetkililerden yardım istedi. Kilitli olan eşya kumbarası anahtarla açıldı. Yörüten, eşinin attığı poşeti bulup içinden cüzdanını aldı. İçinde bir miktar parası, kimliği, ehliyeti ve banka kartlarının bulunduğu cüzdanını bulunca büyük mutluluk yaşadı. Kumbaranın açılması ve vatandaşın cüzdanını bulması saniye saniye görüntülendi.

Cüzdanına kavuşan Oğuz Yörüten, "Eşim kullanmadığım eşyalarla birlikte cüzdanımı da geri dönüşüm kumbarasına atmış, bunu fark edince hemen yetkililere haber verdik. Sağolsunlar gelip kumbarayı açtılar. Ben de kumbaranın içinden cüzdanımı buldum. İçinde bir miktar para, kimliklerim ve banka kartlarım vardı. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Geri dönüşüm firması sahibi Ali Öztürk, "Daha önce de bu şekilde kumbaralara kullanmadıkları kıyafetlerle birlikte değerli eşyalarını yanlışlıkla atan vatandaşlara denk geldik. Oğuz kardeşimizin eşi geri dönüşüm kumbarasına yanlışlıkla cüzdanını atmış, bizi aradı. Kumbarayı açıp cüzdanını bulmasına yardımcı olduk" şeklinde konuştu.

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