Eşinin 6 yıl önce Amerika’ya götürdüğü oğlu için kar, tipi demeden yürüyerek Türkiye’yi dolaşıyor

Sakarya’da yaşayan Yalçın Çalışkan, Amerikan vatandaşı eşinin 6 yıldır oğlunu kendisine göstermemesine tepki göstermek ve sesini duyurmak için yürüyerek Türkiye’yi dolaşıyor. Kar, tipi ve fırtına dinlemeyen Çalışkan, eksi 10 derecede Erzurum’da güçlükle ilerledi.

43 yaşındaki Yalçın Çalışkan, 6 yıldır göremediği oğlunu görebilmek ve toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla 1 ay önce Sakarya’dan yürüyerek ülke turuna başladı. Çalışkan, 1 aylık yürüyüşün ardından Erzurum’a ulaştı. Amerikan vatandaşı eşinin oğlunu 1 yaşındayken Amerika’ya götürdüğünü söyleyen Çalışkan, o günden bugüne oğlunu göremediğini belirtti. Sakarya’dan 1 ay önce yola çıktığını anlatan Çalışkan, Karadeniz sahilinin kıyısındaki şehirleri yürüyerek tek tek dolaştığını ifade etti. Çalışkan, Amerika’da çalışabilmesi için duyarlı vatandaşlardan destek çağrısında bulundu.

Kar, tipi ve fırtınanın durduramadığı Çalışkan, Erzurum’da soğuk havada yürüyüşüne vazgeçmeden devam ediyor. Amacının Türkiye’yi dolaşmak olduğunu ifade eden Çalışkan, Doğu Anadolu’nun yürüyüşünün en zor etabı olduğunu belirtti. Çalışkan, oğlunu çok özlediğini ifade ederek, “Sakarya’dan yola çıktım. Bu süreçte Karadeniz’i yürüyerek kat ettim. 6 yıldır göremediğim oğlum için yürüyorum. Oğlumu çok özledim. Oğlum şu an annesi ile Amerika’da yaşıyor. Annesinin neden oğlumu göstermediğini bilmiyorum. Resmi olarak halen evliyiz. Aldı götürdü. Karadeniz’de yağmur falan vardı ama doğu çok soğuk. Yürüyüş benim için çok zorlaştı. Oğlum için gerekirse ölürüm. Yardımseverlerden destek istiyorum, beni oğlumun yanına göndersinler. Eşim de lütfen vicdanı varsa zorluk çıkartmasın. Ben anne ve babasız büyüdüm ama çocuğum babasız büyümesin. Beni sevmeyebilir ama kötü şeyleri bırakıp oğlumuzun geleceğini düşünelim” dedi.

Çalışkan, Erzurum’un ardından yürüyerek güneydoğu ve ardından Akdeniz’deki illere gitmeyi hedefliyor.