Eşini çatışmada kaybeden Suriyeli kadın 7 çocuğu ile yaşam mücadelesi veriyor

Suriye’de ikisi engelli 7 çocuğuyla savaşın ortasında kalan kadın yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye’deki savaşta Halep’teyken 4 yıl önce eşini çatışmada kaybeden ve 2’si engelli 7 çocuğuyla savaşın ortasında tek başına kalan Suriyeli Ümmü Muhammed El Salloum, çaresizce kendilerine uzanacak bir yardım elini bekliyor. Salloum, 7 çocuğunu da yanına alarak terörden arındırılan Türkiye sınırındaki Afrin kentine sığındı. Burada Türk sivil toplum kuruluşlarının yardım kolileriyle karınlarını doyurabilen ve kiraladıkları derme çatma bir evde çocuklarıyla yaşama tutunan anne Salloum, çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyor. Evlatlarına yetebilmek için çabalayan Salloum, aynı zamanda gelişim bozukluğu olan felçli 2 çocuğunun hastalığına derman bulmaya çalışıyor.

Yaşadıklarının bir kadın olarak çok zor ve güç olduğunu belirten Ümmü Muhammed El Salloum, çaresizliğini anlattı. Eşini kaybettiğinden beri savaş ortamında resmen yaşamak ve çocuklarını yaşatmak için savaştığını ifade eden Salloum, “Çocuklarım Muhammed ve Fatıma’nın birden fazla hastalığı var, egzama, felç, gözlerinde problem var. Sağlık durumları çok kötü ve tedavi masraflarını karşılayamıyorum. Burada kirada oturuyoruz, onun parasını bile vermekte güçlük çekiyorum. Hayatta kalmak için bu kadar mücadele ederken çocuklarımın hastalığına da derman olmak için elimden geleni yapıyorum ama yetemiyorum” dedi.