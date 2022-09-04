Esenyurt’taki sünnet şöleninde çocuklar gönüllerince eğlendi

Esenyurt Belediyesi, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği toplu sünnet organizasyonunun ardından sünnet şöleni düzenledi. Birçok eğlenceli etkinliğin olduğu şölende çocuklar aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Şölene katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurtlu çocuklara nasihatte bulunarak, “Birbirinizi sevin, birbirinize değer verin, asla birbirinizi ayırmayın” dedi.

Geçtiğimiz ay maddi durumu elverişsiz olan 2 bin çocuğu özel hastanede modern cerrahi yöntemlerle sünnet ettiren Esenyurt Belediyesi, düzenlediği sünnet şöleni ile çocuklara ve ailelerine keyifli bir gün yaşattı. Eski belediye binası bahçesinde gerçekleşen şölende Derman Çarşı’da dağıtılan sünnetliklerini giyen yüzlerce çocuk, palyaço ve yüz boyama etkinliklerinin ardından kostüm karakter ve bando takımı eşliğinde hep birlikte dans etti. Şölene katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, çocuklarla ilgilenerek onlara nasihatlerde bulundu. Sahnede konuşma yapan Bozkurt’un çocuklara mikrofon uzatmasıyla etkinlikte renkli anlar yaşandı. Hem ailelerin hem çocukların güzel bir gün geçirdiği sünnet şöleni, Eski Moda Çocuk Konseri ile taçlandı. Etkinliğe, Başkan Bozkurt’un yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

“Ortak bir paydada, güzellikte buluştular”

Şölende çocuklarla ilgilenerek onlara nasihatlerde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Yolunuz açık olsun. Şansınız açık olsun. Umarım çok mutlu olursunuz. Birbirinizi sevin, birbirinize değer verin, asla birbirinizi ayırmayın. Tembellik yapmayın, annenizin babanızın sözünü dinleyin. Özgür olun, kendinizi geliştirin. Sizi çok seviyorum” dedi. Bozkurt, bu tür etkinliklerin devam edeceğinin altını çizerek şöyle konuştu: “Çocuklarımızın birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaları için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. İki bin çocuğumuzu sünnet ettirdik. Hem sünnet işlemleri yapıldı hem de bir kıyafet dağıtımı yaptık ki bir sonrasında bunu bir şölen haline getirelim. Çocuklar Esenyurt’un önemli bir nüfusunu oluşturuyor. Bu tür etkinlikleri her şeyden çok onlar hak ediyorlar. Dolayısıyla bu tür etkinliklerimiz giderek artacak. Çocuklarımızı nasıl yetiştirirsek toplum da öyle şekillenir. O yüzden bu birlik duygusunu aşılayarak başlıyoruz. Kökenine, inancına bakmadan her kesimden insan var, güzel olan da bu ve ortak bir paydada, güzellikte buluştular. Biz de bu organizasyonda onları buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Çocuklar bizim geleceğimiz, çocuklarına sahip çıkamayan bir toplumun geleceğine sahip çıkması mümkün değil. Bizim inancımıza, geleneğimize göre sünnet de erkeklerde çok önemli, hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.

“Sosyal belediyecilik örneği”

Yapılan etkinliğin gelir seviyesi düşük olan aileler için çok önemli olduğunu belirten Mehmet Nuri Sönmez, “Böyle güzel bir etkinlikte Esenyurt’un çocuklarını buluşturduğu için Sayın Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’a çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı steril, temiz bir ortamda özel bir hastanede belediye sayesinde sünnet ettirdiğimiz için ayrıca mutluyuz. Çocuklar burada bir araya geldi ve mutlu oldular. Bunlar sosyal belediyecilikte olması gereken etkinlikler. Biz bunlardan müthiş derecede hoşnutuz. Ayrıca gelir düzeyi düşük olan aileler için de bir katkıdır, destektir” ifadelerini kullandı.

Oğlunu sünnet ettirmenin heyecanını yaşayan Nazan Karabulut ise, “Belediyemizden gayet memnunuz. Yedi senedir buradayım, ne zaman gelsem, ihtiyacım ne olursa olsun karşılıyorlar. Oğlumu sünnet ettirdim, düğünümüz var, çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.