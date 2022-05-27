Esenyurt’ta okullarda deprem tatbikatı

Esenyurt Belediyesi, “2022 Afet Tatbikat Yılı” nedeniyle ilçe genelindeki okullarda deprem tatbikatı gerçekleştiriyor. Ekipler, öğrencileri hem teorik hem de pratik eğitimlerle depreme karşı bilgilendiriyor.

Esenyurt Belediyesi depreme karşı farkındalık oluşturma, doğru ve birlikte hareket etme, ihtimal bir deprem anında tehlikelere karşı deneyim oluşturma ve bu konuda bilinci yükseltme amacıyla ilçe genelindeki okullarda tematik deprem tatbikatı yapıyor. Belediye bünyesindeki Sivil Savunma Amirliği görevlileri Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilere deprem eğitimi verdi. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu tatbikatta, acil durum butonuna basılarak öğrenciler bahçeye çıkarıldı. Eğitim sonunda öğrencilere arama kurtarma malzemelerinin ne amaçla kullanıldığı tek tek anlatıldı.

İlçe genelinde kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere toplumun afetlere karşı hazırlıklı ve bilinçli hale getirilmesi amacıyla deprem tatbikat çalışmaları devam ediyor.