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Esenyurtlular Kahraman’ı son yolculuğuna uğurladı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Esenyurt Belediyesi CHP Meclis Üyesi Seyhan Kahraman, sevenleri tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Haberde İnsan 14.02.2022, 17:28
Esenyurtlular Kahraman’ı son yolculuğuna uğurladı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Esenyurt Belediyesi CHP Meclis Üyesi Seyhan Kahraman, sevenleri tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ardahan ziyaretleri sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Esenyurt Belediyesi CHP Meclis Üyesi Seyhan Kahraman, yüzlerce kişinin katıldığı törenle sonsuzluğa uğurlandı. Kahraman için evinin önünde, Esenyurt Belediyesi ve CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı önünde ayrı ayrı törenler düzenlendi. Ölümüyle herkesi yasa boğan Kahraman’ı, Esenyurt halkı yalnız bırakmadı. Birçok kesim tarafından sevilen meclis üyesi Kahraman için düzenlenen cenaze törenine; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İl Başkan Yardımcısı Server Gökmen, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Erhan Özkan, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, İYİ Parti Esenyurt İlçe Başkanı Hakan Akkuş, MHP Esenyurt İlçe Başkanı Halil Kaval, belediye başkan yardımcıları, ilçe başkan yardımcıları, CHP Esenyurt İlçe Örgütü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK üyeleri ve birçok vatandaş katıldı.

“Onun ilkelerine sahip çıkacağız”

“Seyhan Kahraman’ı tanıdığım için kendimi şanslı hissediyorum” diyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt sözlerine şöyle devam etti: “Konuşmanın en zor olduğu an. Seyhan’ı tanımış olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. Yaşama en güçlü bağlarla tutunan, neşeli, yaşamı tiye alan, tanıdığım bir kişi olarak sizlere sesleniyorum. Ölümünden bir 15 dakika önce kahvaltı salonunda yan yanaydık. Herkesi dürte dürte geçti. Bana: “Başkan kendini benden yakışıklı hissetme gözlerim yeterli” dedi. İnsanların inancına, kökenine bakmaksızın yakın duran biriydi. Çok değerli bir insandı. Bu kadar insanı ardından bir arada toplamak çok kıymetli bir şeydir. Biz onun bıraktıklarına, ilkelerine sahip çıkacağız. Hepimizin başı sağ olsun.”

“Her alanda bizimle birlikteydi”

“O, kalbimizin orta yerinde” diyen CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin acısını şu sözlerle anlattı: “Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Seyhan arkadaşımız, bir merhaba diyen herkesin gönlünü kazanmış biridir. Kimseyle münakaşaya, hesap kitaba girmezdi. Her alanda bizimle birlikteydi. O, kalbimizin orta yerinde. Hepimizin başı sağ olsun.”

“Acının tarifi sabretmektir”

Törende konuşma yapan Esenyurt Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hamit Öncü: “Tarif edilemez bir acı yaşıyoruz. Seyhan kardeşimizi keşke tanımasaydım diyorum. Çok iyi, sevecen biriydi ama kader bazen bizi bu noktalarda birleştirebiliyor. Kederli ailesine, dostlarına, Belediye Başkanımıza canı gönülden başsağlığı diliyorum. Bana, ‘Ölümü tarif et’ deseler, ölüm ayrılıktır. Acının naçizane tarifini söylüyorum, sabretmektir. Ömür boyu kalbimizde yaşayacaktır” şeklinde konuştu.

Tarif edilemez bir acının içinde olduklarını söyleyen İYİ Parti Esenyurt İlçe Başkanı Hakan Akkuş, Seyhan Kahraman’ın sevenlerine sabırlar diledi.

MHP Esenyurt İlçe Başkanı Halil Kaval, Seyhan Kahraman’ın örnek bir dost ve örnek bir aile babası olduğunu belirterek: “Seyhan kardeşimiz ölümsüzlüğünü kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Erhan Özkan: “Seyhan kardeşimizi tanımayı çok isterdim” diyerek ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

CHP Meclis Üyesi Seyhan Kahraman, Serhan Tirit Merkez Camii önünde kılınan cenaze namazı ardından Örnek Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi.

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