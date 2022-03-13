Esenler’de yürek ısıtan anlar

Esenler’de kar çalışması yapan bir görevlinin ve köpeğin sevimli halleri yürekleri ısıttı.

İstanbul’da dün akşam etkisini gösteren kar yağışı sonrası Esenler Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik görevlisinin kar temizleme çalışması sırasında yanına bir köpek geldi. Köpeği gören görevli başını okşayıp sevdi. Köpek bir süre adamın yanından ayrılmazken, içleri ısıtan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.