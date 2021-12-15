Esenler’de 73 çeşit çay ikramı

Esenler Belediyesi, 15 Aralık Uluslararası Dünya Çay Günü’nde dev semaverlerde demlenen 73 çeşit çayı vatandaşlara ikram etti. Soğuk havada ikram edilen çaylar, vatandaşların içini ısıttı.

Esenler Belediyesi, 15 Aralık Uluslararası Dünya Çay Günü’nde vatandaşlara 73 çeşit çay ikram etti. Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen organizasyona Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, oynadığı dizideki “Kahveci Mesut” karakteriyle izleyicinin aklına kazınan oyuncu Necmi Yapıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe meydanında dev semaverlerde demlenen 73 çeşit çay, soğuk ve yağmurlu havada vatandaşların içini ısıtırken ilçedeki 39 çay ocağı da Dünya Çay Günü’ne özel müşterilerine çayı ücretsiz dağıttı.

Organizasyon hakkında konuşan Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, “Uluslararası Dünya Çay Günü’nü vesile ederek Esenler’de vatandaşlarımıza 73 çeşit çay ikram ediyoruz. Çay, biliyorsunuz bizim kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası. Biz, en küçük birini ziyarete gittiğimizde bile ilk teklif ettiğimiz ikramımız çaydır. Çay hem kahvaltımızda hem akşam yemeklerinden sonra vazgeçemediğimiz bir şey. Biz bunu bugün anlamlı hâle getirelim, dünya çaylarını da birleştirelim, vatandaşımıza ikram edelim istedik. Hava soğuk, bir kar beklentisi var ama biz içimizi çayla ısıtıyoruz şu an” açıklamasında bulundu.

Oynadığı dizide Kahveci Mesut rolüyle seyircinin gönlüne taht kuran oyuncu Necmi Yapıcı, “Böyle bir gün olduğunu yeni öğrendim. Esenler Belediyesinden davet ettiler, beraber çay içebilir miyiz diye. Ben de seve seve kabul ettim. Halkımızla burada çay içeceğiz inşallah. Çay Türk insanının vazgeçilmezidir. Biz sette de çayı çok içiyoruz. Benim meşhur lafım var, ‘Yapıştır yağ gibi kaysın’ diye. Bu Dünya Çay Günü’nde de yapıştırın yağ gibi kaysın diyorum” ifadelerini kullandı.

22 yıldır Esenler’de yaşadığını söyleyen Leyla Üner, “Hava soğuk ama insanlar soğuk olmasın. Çaysız hayat da gereksiz hayat sadece onu derim. Çayımız da kahvemiz de insanın vazgeçilmezi. Türk çayı olsun da gerisini aramam” dedi.

Hüsna Özbek ise “Çaysız olmaz. Yani Türklerin de genel olarak kullandığı şey. Hem içimizin ısınması için hem ikramlarda bulunmamız için hem kendimizi tanıtmamız için bir gelenek olarak görüyorum çayı” şeklinde konuştu.