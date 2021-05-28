Esence sahili yaza hazırlanıyor

Mudanya Belediyesi havaların ısınması ile birlikte Bursalılar tarafından yoğun olarak kullanılan Esence sahillinde mahalle muhtarlığı ve vatandaşların da desteğiyle sezon öncesi temizlik çalışması yaptı.

Mudanya’nın Esence mahallesinde bulunan plaj ve sahiller yaza hazırlanıyor.

Mudanya Belediyesi ve mahalle muhtarlığı işbirliği ile temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Kıyı ve plaj temizlik ekipleri, kış aylarında oluşan kötü görüntüleri ortadan kaldırmaya başladı. Hava şartlarının olumsuz etkileri ile sahilde kum eksilmesine bağlı olarak yaşanan bozulmalar tesviye edildi. Yürüyüş yollarındaki çöp, moloz ve diğer atıklar da temizlendi. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gün boyu çalıştığı sahil kesimine yeni çöp kutuları yerleştirildi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Plajlarımızın temizliğini gerçekleştiriyoruz. Eksik olan yerlere yeni konteynır ve çöp kovalarımızı yerleştiriyoruz. Gerek görülen plâjlarda da kum ilave çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz sezonunda özellikle hafta sonu ilçemize günü birlik olarak gelen misafirlerimizden sahillerimizi ve plâjlarımızı daha temiz bırakmalarını istiyoruz” dedi.