Esen Bebe projesi yenilenen içeriğiyle hizmete devam ediyor

Esenler Belediyesi’nin 10 yıldır devam eden projesi Esen Bebe yenilenen içeriğiyle hizmet vermeye devam ediyor. Anneleri ve anane adaylarını bir araya getirildiği proje kapsamında anne ve anne adaylarına uzmanlar tarafından eğitimler verilirdi.

Esenler Belediyesi’nin 10 yıldır devam ettirdiği “Esen Bebe” projesi mayıs ayı itibariyle yenilenerek 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası’nda anneler ve anne adaylarıyla buluşturuldu. Proje kapsamında yeni doğum yapan annelere hediye edilen bebek çantasının yanı sıra “Anne Oluyorum” eğitimleri de verildi. Eğitime katılan 10 anneye “Katılım Belgesi’ ve “Esen Bebe Çantası”nın verilmesinin yanında 30 anne de bebekleriyle birlikte etkinliğe katılıp “Anne Sütünün Önemi ve Başarılı Emzirme” konulu seminerde hemşirelerden bilgi aldı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da katılımcı annelere belgelerini takdim ederek eğitime katılan anneleri kutladı.

“Bir annenin çocuğuna verebileceği en güzel armağan anne sütü”

Esenler’in bebek dostu bir şehir olmak istediğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Biz bugün burada Esenler’de 10 yıldan beri devam eden şu an güncelleyerek devam etmiş olduğumuz Esen Bebe projesinin yeni halini tanıttık. Ama her şeyden önce bu tanıtımdan daha önemlisi Esenler bir iddia ortaya koyuyor. Biz Esenler’i bundan sonra bebek dostu şehir yapacağız. Bu hafta da Dünya Emzirme haftası olduğu için, annelerin çocuklarını emzirmesinin ne anlama geldiğini hem farkındalık oluşturmak hem de annelere destek sunmak açısından hastanelerle birlikte bir çalışma yapıyoruz. Bir annenin herhalde çocuğuna verebileceği en güzel armağan anne sütüdür” açıklamasında bulundu.

Özel bir hastanede hemşirelik yapan Ela Nur Taşçı, “Annelerimize eğitimlerimizi veriyoruz. Anne adaylarımıza, annelerimize doğum öncesi, doğum sonrası yeni doğan bebek bakımını, doğum süreci hakkında eğitimler verip sertifikalandırıp çantalarımızı hediye ediyoruz” dedi.

“Tecrübesiz anneler için güzel bir eğitim”

Herkesin bu eğitimden faydalanması gerektiğini vurgulayan anne Merve Gümüş Tokur, “34 haftalık doğdu ama gelişimi güzel gidiyor. Öncelikle çok güzel bir eğitim aldık Esen Bebe projesi kapsamında. Bu eğitim için teşekkür ediyoruz, az önce de yine bize içeride çok güzel bilgiler verildi. Bence gayet güzel bir eğitim özellikle tecrübesiz anneler için. Benim ilk doğumum, çok güzel bir eğitim oldu. Hem proje için hem bunu yapan belediye için herkese teşekkür ediyorum, herkesin de faydalanması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Doğuma 1 hafta kaldığını ve ilk hamileliği olduğunu söyleyen Ayşe Çalık, “1 aylık bir eğitimden geçtik, illaki duyduklarımız oluyordu ama eğitimin daha etkili olduğunu düşünüyorum. Belediyemizin de yapmış olduğu bu projeyi sosyal medyadan görüp başvuru yapmıştım, bu sayede de eğitimden yararlanmış oldum” şeklinde konuştu.