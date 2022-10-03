Eşek firarda

DÜZCE (İHA) – Düzce’de ahırdan kaçan eşek, şehir merkezinde tur attı. İşlek caddelerde eşeği gören vatandaşlar fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirirken, bazıları da üzerine binip tur attı. Bir vatandaş ise eşeğin otomobiline zarar vermemesi için dakikalarca başında bekledi.

Düzce’de sahibinin evinden firar eden eşek, şehir merkezine indi. Kent merkezinde başıboş gezerek, şehir turu atan eşek, vatandaşların da dikkatini çekti. Şehir turunun ardından Cedidiye Mahallesi’nde beklemeye başlayan eşek, herkesin maskotu oldu. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekerken, bazıları ise eşeğin üzerine binip tur attı. Zabıta ekipleri, eşeğin sahibinin Ağa Mahallesi’nde yaşadığını tespit etti.

"Arabanın çamurluğunu yemesinden korktum"

Şehir merkezinde eşeği görüp yanına gelen Metin Parlak, "Bu hayvan köylerden gelmiş olabilir. Ben daha önce şehir merkezinde hiç eşek görmedim. İlk defa görüyorum. Eşeğin arabamın yanında olduğunu görünce çamurluğumu yiyor diye düşündüm. Eşekler genelde Anadol arabalarının bakalitlerini yiyor. Onu yiyeceğinden korktuğum için yanına geldim. Bunun sahibini bulmak gerekiyor. Köylerden geliyor olabilir. Burada yeşil alan olmadığı için arabaya saldırabilir, bakaliti yiyebilir. Arabanın çamurluğunu yemesinden korktum" dedi.

Üzerine binip tur attı

Yoldan geçen bir çocuk, eşeği görünce yanına gelip üzerine binmek istedi. Bu esnada arabasını eşekten korumak için bölgeye gelen Metin Parlak, minik çocuğu üzerine bindirerek tur attırdı. Vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirdi. Eşeğin sahibi olduğu belirlenen aile ise zabıta ekiplerince bölgeye getirildi. İsminin "Kadife" olduğu öğrenilen eşek, sahibine teslim edildi.