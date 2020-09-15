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Erzurumlu sanatçı korona oldu, yaptığı beste ile vatandaşları uyardı

ERZURUM DADAŞLAR FASIL EKİBİ SOLİSTİ FİKRET ŞİMŞEK KORONA VİRÜSE YAKALANINCA EVDE KARANTİNAYA ALINDI. TESTİNİN POZİTİF ÇIKMASININ ARDINDAN EVDE TEDAVİ ALTINA ALINAN ERZURUMLU SANATÇI, KORONA BESTESİYLE VATANDAŞLARI TEDBİR ALMALARI KONUSUNDA UYARDI.

Haberde İnsan 15.09.2020, 10:00
Erzurumlu sanatçı korona oldu, yaptığı beste ile vatandaşları uyardı

Erzurum Dadaşlar fasıl ekibi solisti Fikret Şimşek, korona virüse yakalanınca evde karantinaya alındı. Testinin pozitif çıkmasının ardından evde tedavi altına alınan Erzurumlu sanatçı, korona bestesiyle vatandaşları tedbir almaları konusunda uyardı.

Daha önceleri Koronayı yazıp okuduğu türkülerle dikkat çekmeye çalışan sanatçı, testinin pozitif çıkmasının ardından evde tedavi sürecine başladı. Şimşek, “Şükür ki atlattım, yine boş durmayıp evimde kaldığım kontrollü süre içerisinde korona ile ilgili eser yazıp okumaya çalıştım. Aslına bakarsanız derler ya bir çeken bilir, aslında anlatılacak çok şey var ama sözün kısası ne yaşadığımızı bir Allah, bir biz biliyoruz. Çeken bilir derler ya gerçekten çeken bilir ve gerçekten çok zor. Yaşadığımız hayatta her mücadelemiz inşallah böyle güzel sonlansın. Emin olun virüs sandığınızdan çok daha kötü. Küçümsemeyin, virüsü asla hafife almayın. Tehlike halen daha devam ediyor. Her şeyin telafisi var da ölümün telafisi yok, ölüm hariç. Ailemiz, sevdiklerimiz için ne olur lütfen dikkat edelim. Virüsle mücadelede güzel haberlerin sayısının artması için, lütfen maske, sosyal mesafe ve el hijyenine çok dikkat edelim” dedi.

Sanatçı Fikret Şimşek’in seslendirdiği Korona bestesi şöyle;

“Senin sözlerinden senin yüzünden korona olmuşam haberin var mı

Çıkamiram artık halk arasına korona olmuşam haberin var mı

Herkes beni görir bak kaçir gidir. Canıma düşmüşem haberin var mı

Senin bu sözlerin bak yara açir korona olmuşam haberin var mı

Çocuklarım baba diyir meleşir. Kızımın feryadı dağları aşir

En sevdiğim eşim bak benden kaçir. Korona olmuşam haberin var mı

Fikret şimşek söyler bu güzel sözü. Birinin birine benzemez özü

Mezara koyarlar bir gün bak bizi. Korona olmuşam haberin var mı”

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