Erzurumlu görme engelli Tansu Çiller’in azmi takdir topluyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezinde engellilere yönelik kursiyerlerinden Tansu Çiller Kara azmiyle takdir topluyor.

Baba Ömer Kara dönemin başbakanı Tansu Çiller’in adını verdiği Tansu Çiller Kara (23) ilkokula gittiği dönemde rahatsızlığından dolayı gözlerini kaybetti. Onlarca kez ameliyat olan Tansu Çiller Kara Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezinde herkesin gözbebeği oldu.

Tansu Çiller Kara (23) yaş, ailenin 2 kız ve 2 erkek kardeşlerinin en büyüğü. Hayata çok sıkı tutunan, gideceği yerlere baston yardımı veya dokunarak yoluna gidebiliyor.

Tansu Çiller Kara Engelli Koordinasyon Merkezinde çeşitli el sanatları ile uğraşıyor, bunun yanında da din dersleri alması konusunda Yakutiye İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen Ayşe İclal Pınar tarafından dokunarak Braille alfabesi okumasında yardımcı oluyor.

Tansu Çiller Kara, “Engelliler her zorluğun üstesinden gelebilir. Hiçbir zorluk bize engel değil. Bütün engelsiz vatandaşlarla sesleniyorum bizlere acımasınlar. Acınacak durumda değiliz. Acınacak durumda olan kendileridir. Rabbim bizi böyle bir imtihandan geçiriyor. Önemli olan bizim bu dünyada bu sınavı vermemiz. Rabbimiz bizim için en hayırlısı buymuş. Şükürler olsun. Burada Kuran-ı kerim okuyorum. Gözü gören arkadaşlarım Kuran-ı Kerimi öğrenmelerini tavsiye ederim. Kim ne kadar okursa bir ayetini dahi okursa içi ferahlar işi rast gider” diye konuştu.