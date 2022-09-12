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Erzurum’dan Pakistan’a 4 yardım tırı gönderildi
Pakistan’da yaşanan sel felaketinden sonra zor durumda kalan Pakistan vatandaşlarına Erzurum’dan 4 yardım tırı gönderildi.
Haberde İnsan 12.09.2022, 13:21
Pakistan’da yaşanan sel felaketinden sonra zor durumda kalan Pakistan vatandaşlarına Erzurum’dan 4 yardım tırı gönderildi.
Erzurum Valiliği koordinesinde AFAD ekipleri Pakistan’da yaşanan sel felaketinin ardından zor durumda kalan Pakistan’a 4 yardım tırı gönderdi. Tırların içerisinde bulunan 5 bin adet kolide ise gıda malzemeleri ve diğer ihtiyaçlar yer alıyor. Erzurum’dan Van’a giderek oradan da tren ile Pakistan’a ulaştırılacak olan yardım kolileri dualar ile gönderildi. Öte yandan Erzurum Valisi Okay Memiş ise Pakistan ile dost olduğumuzu ve yardıma ihtiyaç duyulduğu zaman bu iki ülkenin hep beraber olduğunu söyledi.
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