Erzurum’da yapılan off-road yarışları nefesleri kesti

Erzurum’un Karayazı ilçesinde 100’e yakın aracın katıldığı Macera Off-Road Yarışları izleyicilerin nefesini kesti.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Erzurum Macera Off-Road Yarışları, Erzurum’a 78 kilometre uzaklıkta olan Karayazı ilçesinde Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Karayazı Kaymakamlığı destekleriyle gerçekleştirildi. Yarışlarda Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan da yarış aracında co-pilotluk yaptı. Yapılan yarışlara Türkiye genelinden 100‘e yakın araç katıldı.

Yoğun katılımın olduğu yarışta pilotlar 4x4 araçlarıyla zorlu engelleri geçerek en kısa sürede bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Yarış sırasında çamura saplanıp kalan araçlar kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı. Yarışların yapıldığı alana gelen çok sayıdaki seyirci, kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışları büyük bir heyecanla izledi.

Yarışların yanı sıra kano ve yamaç paraşütü etkinlikleri de yapıldı.