Erzurum’da ‘üreten özel çocuklar mutlu kafe’ açıldı

Erzurum’da Üreten Özel Çocuklar Mutlu Kafe düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu bünyesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, DAP ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla “Üreten Özel Çocuklar” “Mutlu kafe” Erzurum Valisi Okay Memiş’in katıldığı törenle hizmete açıldı.

Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Milli Eğitim Bakanlığının özel eğitimi iyileştirme projesi kapsamında Erzurum’da Palandöken Özel Eğitim meslek okulunu 2021-2022 eğitim döneminde hizmete açtıklarını belirterek, “4 farklı alanda özel çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Özel Eğitim okulumuzda Üreten özel çocuklar projesi kapsamında burada çalışıp uzmanlaşacağı ve eğitim alacağı mutlu Kafenin açılışı gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız burada halka açık hizmet verecek kafede hem kendi alanlarında gelişme fırsatı bulacak hem de ailelerine katkı sağlamış olacaklar” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise konuşmasında emeği geçen kurumlara teşekkür ederek, “Çok güzel bir kafe oluşturulmuş. Özel çocuklarımızın burada çok başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

Daha sonra kafenin açılışı gerçekleştirildi.