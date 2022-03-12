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Erzurum’da kurtuluş coşkusu

Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

Haberde İnsan 12.03.2022, 13:41
Erzurum’da kurtuluş coşkusu

Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen ilk tören Havuzbaşı Kent Meydanında gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kutlama telgrafları okundu ve çelenk sunumu yapıldı. Erzurum Valiliği, 9. Kolordu Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenkleri sunuldu.

Törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, Sağlık eski Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, ilçe belediye başkanları, kumu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, gaziler, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Çelenklerin konulmasından sonra günün anlam ve önemine binaen konuşmayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptı. Sekmen konuşmasında, “Coşkusunu her yıl yaşadığımız kutlu günümüzü şereflendiren konuklar, vatanı ve bayrağı uğruna toprağa düşmenin yüceliğini bilen şüheda evlatları ve yiğit dadaşlar, karanlıklardan aydınlığa çıkıldığının 104. Yıl dönümünü birlikte kutluyoruz. Dadaşların şahlandığı ve kendi kaderini ancak kendisinin tayin edeceği ve bu gücünü tüm dünyaya haykırdığı günün yıl dönümüdür. 12 Mart Erzurum’un kurtuluş günü olduğu gibi aynı zamanda da direniş ve şahlanış günüdür. Emperyalist Devletler tarafından Osmanlı Devletinin parçalanmasına o senaryoların sahneye konulduğu 1. Dünya Savaşında Erzurum’un vatansever evlatları çok zor günler geçirdi. Sarıkamış felaketinden sonra 16 Şubat 1916’da Rus işgaline uğrayan bu tarihi şehir iki yıl hilalin gölgesinden uzak hayat yaşadılar” ifadelerini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in konuşmasından sonra Erzurum Bar ekibi ve Bursa Halk Oyunları ekipleri gösteri yaptı. Törende ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi de mini bir konser verdi.

Protokolün bir sonra ki durağı Kars Kapı Şehitliği oldu. Buradaki törende Kur’an-ı Kerim okundu şehitler için dua edildi. Yapılan duanın ardından kırmızı protokol üyelerince şehit mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı.

Kars Kapı Şehitliğini ziyaret eden Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen İHA’ya kurtuluş günüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık eski Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, “Bugün Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıl dönümü kutlanıyor. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Erzurum’un nasıl bir kahraman şehir olduğunu çok iyi biliyoruz. Doğunun sınır taşı olmuş, her türlü zorluğa göğüs germiş mukaddes bir şehirdir. Erzurum’un karşısına ne çıkarsa çıksın vatanları, dinleri, ezanları, bayrakları için canlarını feda etmekten çekinmediler. Bu ruhu 15 Temmuz’da Erzurum 2 saat gibi kısa bir sürede yüz bini aşkın insan ile Cumhuriyet Caddesine toplanması ile göstermiştir” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise “Erzurum’un 104. yıl dönümünü kutluyorum. Tüm Dadaş kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Böyle mukaddes bir şehirde görev yapmak fazlasıyla sorumluluk yüklüyor demekteyiz. Sorumluluğun da bilincindeyiz. Milletin hizmetinde olduğumuzu ifade ediyorum” diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıl dönümünü kutluyoruz. 104 yıl önce yaşanan olayları, bu gün tekrar hatırlayarak, o günlerde neler yaşadığımızı nice canların yitip gitmesini anıyoruz, şehitlerimizi tekrar yad ediyoruz “ şeklinde konuştu.

Açıklamalardan sonra protokolün bir sonra ki durağı Polis Şehitliği oldu. Burada Kuran okundu, dua edildi ve şehit mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı.

12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü programı gün boyu çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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