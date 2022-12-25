Erzurum’da havalar soğudu, şadırvanlar buz tuttu

Erzurum’da etkili olan dondurucu soğuklarla birlikle şadırvanlar buz tuttu.

Ağır kış şartlarının yaşandığı Erzurum’da Aralık ayının sonuna yaklaşılmasına, beklenen kar yağışı olmamasına rağmen soğuk hava hayatı etkili olmaya devam ediyor.

Erzurum’da etkili olan dondurucu soğuklar şadırvanlarda buz kütlelerinin oluşmasına neden oldu. Yakutiye ilçesinde yer alan Lala Paşa Cami avlusundaki şadırvanın çevresi buz ile kaplandı. Buz arasında akan çeşmeler adeta görsel şölen oluşturuyor.

(ERZ-AT)