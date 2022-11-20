Erzurum’da ‘Çocuk Hakları Parkı’ açıldı

Erzurum’da 20 Kasım Çocuk Hakları Günü etkinlikleri çerçevesinde çocuklara özel anlamlı bir açılış düzenlendi. Erzurum’da ilk olma özelliğini taşıyan ‘Çocuk Hakları Parkı’ törenle açıldı.

Yakutiye Belediyesi ve Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 20 Kasım Çocuk Hakları Günü’nde Lalapaşa Mahallesi’nde ‘Çocuk Hakları Parkı’ açılış töreni düzenlendi. Törene; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, çok sayıda çocuk ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde mehteran takımının gösterilerinin ardından açılış konuşmaları yapıldı. Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile anlamlı bir etkinlik yapmak istedik. Parkla simgeleştirip farkındalık oluşturmak istedik. Bizim dinimiz, örfümüz, adetimiz çocukları her zaman ön plana almıştır. Bu park Erzurum’da ilk olup, ülkemizde de birkaç parktan biri oldu. Küçük bir park ama çocuklarımızı simgeleyecek” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından, çocuklarla beraber kurdele ve pasta kesimi yapıldı.