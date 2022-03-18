Erzurum’da Çanakkale şehitleri anıldı

Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Erzurum’da anma programı düzenledi.

Karskapı Şehitliğinde düzenlenen törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, şehit ve gazi yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve mülki erkan, resmi kurum yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Çelenklerin sunumu ile başlayan törende saygı atışı ve İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edilerek, mezarlarına karanfil bırakıldı. Protokol, tören sonrası Karskapı Müzesini ziyaret ederek, şehitlik özel defterini imzaladı.

Karskapı Şehitliği’nde sona eren törenin ardından Asri Mezarlık’ta bulunan Polis Şehitliği ziyaret edildi. Yapılan duanın ardından burada da şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.