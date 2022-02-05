Erzurum’da 5 yıldızlı hayvan bakımevi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıldızlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 7/24 hizmet veriyor.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 800 köpek ve 300 kedinin bakımı ve ıslahı yapılıyor. Kedilere günde 150, köpeklere ise 800 kilogram mama veriliyor. Hayvanların bakımları sabah ve öğleden sonra olmaz üzere günde iki defa görevli personeller tarafından yapılıyor. Hayvan barınağında aralarında Drahthaar, Pointer, Belçika Malinois, Alman Sheeper köpek cinsleri de bulunurken, barınak içerisindeki kedi evinde ise Ankara kedisi yer alıyor.

Veteriner Hekim Tarık Gürbüz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi kampüsünde 20 kafesten oluşan köpeklerin barındığı yerler, ayrıca merkez içerisinde bir de kedi bakım evi bulunduğunu belirterek, “Merkezde hayvanlara müdahale etmek için ameliyathanelerimiz, acil müdahale odalarımız, gelen hayvanlarda kuduz olup olmadığını tespit eden kuduz müşahede odamız var. Bunların toplamı ise 18 odadan oluşuyor. Sokakta kalan hayvanlar, yine bunun yanı sıra sahipsiz hayvanlarımız için bir nevi sığınak konumundadır” dedi.

Sokakta kalan hayvanlar veya sisteme düşen ihbarlara dayalı olarak ekiplerin gerekli donanıma sahip araçlarla giderek bölgede bulunan hayvanı bakım merkezine getirdiğini anlatan Gürbüz, “Gelen hayvan 1 hafta müşahede altında tutulur, müşahedede tutulmasının nedeni bir sağlık sorunu varsa o hastalığının tespitini yapmak ve müdahale etmektir. Sağlık sorunu yaşamayan hayvan bu sefer 45 günlük genel müşahede alanına alınır, burada süresi dolan hayvana kısırlaştırma işlemi uygulanır. Kısırlaştırmadaki amaç sahipsiz ve kontrolsüz üremenin önüne geçmektir. Bu merkezin de belli bir kapasitesi bulunmaktadır. Gelen hayvanların bakımını yapsak bile o hayvanları tekrar doğaya bırakmak zorundayız. Merkezimizde 5 veteriner hekim, 19 personel ve 8 araç filomuz bulunmaktadır. Bizlere gelen hayvanların bakımı, beslenmesi, tedavisi, hastalıklardan korunması gibi işlemler yapılmaktadır. Beslenme ve temizlikler günde iki kere sabah ve öğleden sonra olmak üzere yapılmaktadır” diye konuştu.

Merkezin 7/24 esasına göre hizmet verdiğini kaydeden Gürbüz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gece acil bir müdahale gerekirse o gece nöbetçi olan görevliler gereken işlemleri yaparlar. Vatandaşlar bizlere ulaşabilir, gerekli yardımlardan yararlanabilirler. Merkezimizde sahipsiz hayvanlar için bir de ahırımız mevcuttur. Yaz bakımı ve kış bakımı burada farklı yapılmaktadır. Erzurum genel itibarıyla soğuk şehirler arasında olduğundan bazen zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Yaz ayında hayvanların bakımları rahat oluyor. Bizlere gelen ihbar ve hayvan sayılarında kışa göre çok az oluyor. Yaz ayında hayvanlar doğada kendilerini idame edebiliyorlar, kış ayında bizim belli bir kapasitemiz var ki bu kapasitenin üzerine bazen çıktığımız da oluyor. İster istemez bakım ve temizlikler zorlaşıyor. Hayvanların barınakta kışın rahat etmeleri için alttan ısıtmalı kulübelerimiz bulunmaktadır. Yağan kar donduğu için temizlik zorlaşıyor, kar kütlelerini barınaktan tahliye etmek yaza göre zor oluyor. Bunun da bir nevi önüne şöyle geçtik; hayvanların istirahat edecekleri kulübelerin altlarına kauçuktan ve çakıldan malzemeler sererek üşümelerinin önüne geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkezde yalnızca sahipsiz hayvanların aşı, tedavi ve kısırlaştırmaları yapılıyor.