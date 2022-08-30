Erzurum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Erzurum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Erzurum’da Havuzbaşı’nda bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin sunumuyla başlayan etkinlikler, valilikte tebriklerin kabulüyle devam etti. Vali Okay Memiş, makam odasında misafirleriyle tek tek selamlayarak, tebrikleri kabul etti.

Hastaneler Caddesi’nde devam kutlama programlarında Vali Okay Memiş, 9. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Berat Acar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen askeri tören aracı ile alanı gezerek, vatandaşların bayramını kutladı.

Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir, Selami Altınok, MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

“Silahlı Kuvvetlerimiz düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam edecektir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunduğu törende, Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir konuşma yapan Tank Üsteğmen Soner Altınel, “30 Ağustos Zaferi Türk Silahlı Kuvvetlerine, Silahlı Kuvvetler Günü olarak armağan edilmiştir. Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, dünyada da sürekli barışın tesisine katkıda bulunarak, tarihinden ve milletinden aldığı güçle, dinamik personeli, yüksek eğitimiyle, azmi ve kararlı komuta merkezi ile ülkemizin güvencesi düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam edecektir” dedi.

“Türk milleti daima güçlü ve kudretlidir”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci ise Türk insanının tarih boyunca şahit olunan başarısının temelinde, Türk ailesinde bir şehit veya gazi bulunması olduğunu söyledi.

Mesci, “Türk milleti ordu millettir, asker millettir, hemen her evde bir şehit veya gazi vardır. İşte bu mübarek insanlar Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde, Kore’de, Kıbrıs’ta, terörle mücadelede, ülkenin muhtelif yerlerinde, 15 Temmuz’da şanla şerefle nice gazilik destanları yazdırdılar. Türk milleti daima güçlü ve kudretlidir. 30 Ağustos Zaferi’ni kazanarak devletsiz, istiklalsiz yaşamayacağını bütün cihana ispat etmiş yüce bir ulustur” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilerce seslendirilen şiirler, duygu dolu anlara sahne olurken, 9. Kolordu Bölge Bandosu ve Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının birlikte sergilediği gösteriler ise izleyenlerden tam not aldı.

Halk oyunları ekiplerinin de sahne aldığı kutlama programı, geçit töreni ile son buldu.