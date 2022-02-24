Erzurum Şehir Hastanesi’nde unutulan kayıp eşyalar sahiplerini bekliyor

Doğu Anadolu’nun en kapsamlı hastaneleri arasında yer alan Erzurum Şehir Hastanesi hem Erzurum halkına ve hem de çevre illerden gelen hastalara 7/24 esasına göre hizmet veriyor. Hastanede unutulan kayıp eşyalar ise sahiplerini bekliyor.

Hastanede hasta veya hasta yakınları tarafından unutulan çeşitli eşyalar Erzurum Şehir Hastanesi görevlileri tarafından hastanenin kayıp eşya bölümüne teslim edilerek muhafaza ediliyor. Hastane Güvenlik Amiri Birimi tarafından muhafaza edilen kayıp eşyalar sahiplerini bekliyor. Kayıp eşyalar arasında en çok kimlik kartı, banka kartı, altın, gözlük, bilezik bulunurken, araba plakası, okul diploması, kalp pili gibi unutulan eşyaları gören görevliler şaşkınlık yaşıyor.

Erzurum Şehir Hastanesi Destek ve Kalite Müdürü İhsan Nuri Doğan, “Erzurum Şehir Hastanesi’nde 220 civarında güvenlik görevlisi görev yapmaktadır. 7/24 esasına göre vatandaşlara hizmet veren hastanemizde hastalar veya hasta yakınları tedavileri süresince veya tedavileri bitip hastanemizden ayrıldıklarında unuttukları eşyalar oluyor. Unutulan veya kaybolan bu eşyalar buluntu eşya evrak tutanaklarımızla görevlilerimizce kayıt altına alınıyor. Evrak kaydı olarak kayıtları yapılıyor. Kaybettikleri eşyaları vatandaşlar eğer hastanemizde unuttum diyerek hastanemize müracaat ettiklerinde gerçek sahibi olup olmadığına bakıyoruz ve eşyayı gerçek sahibine teslim ediyoruz. Kayıp eşyaların muhafaza edildiği çelik kasalarımız var burada gerekli tutanaklar yapıldıktan sonra eşyayı koruma altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hastaneye telaşla gelen hastalar veya onlara refakat eden hasta yakınları tarafından kaybedilen eşyaların muhafaza altına alındığını belirten Doğan, “Normal olarak o an stresle eşyaları ya kaybediyor ya da hastanenin herhangi bir yerinde unutabiliyorlar. Bazı hastalarımız arasında yaşlı hastalar da bulunmaktadır. Bu hastaların yanında kimsesi yok ya da sahipsiz hastalar olduklarından refakatçileri bulunmayabiliyor. O esnada hasta kişisel eşyalarını unutabiliyor. Değerli eşya bölümünde bulunan kayıp veya unutulan eşyalar hastanemizde belli bir süre koruma altına alınıyor, hastanemiz yönetimi kurul kararı ile toplanıp ne yapmaları konusunda karar alabiliyorlar” açıklamalarında bulundu.