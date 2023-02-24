Erzurum offroad ekipleri depremzedeler için seferber oldu

Asrın afeti olarak nitelendirilen 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine destek amaçlı Hatay 600 Evler bölgesine giden Erzurum Macera Offroad Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan ekip şehre döndü.

Palandöken Belediyesinin destekleriyle depremin hemen ardından ilk iki gün yardım kampanyası düzenleyerek kıyafet, battaniye ve temel gıda ürünleri toplayan ekip, deprem bölgesine 12 tır yardım malzemesi gönderdi. Erzurum Macera Offroad Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü, daha sonra Erzurum Valiliği öncülüğünde AFAD koordinesinde bölgeye 6 araç ve 17 kişilik arama kurtarma ekibiyle harekete geçti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları ve yardım dağıtımı yapan ekip, önceki gün Erzurum’a döndü.

Macera Offroad Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı Lokman Toptaş yaptığı açıklamada, "6 Şubat gecesi asrın afeti olduğu gün sabahı ivedi bir şekilde hazırlıklarımızı yapıp ilk iki gün yardım kampanyası başlattık. Yaklaşık 12 tırı, 2 gün içerisinde Erzurum halkıyla yapmış olduğumuz destekleri ivedi bir şekilde Erzurum Valiliği öncülüğünde, AFAD koordinasyonunda afet bölgesine gönderdik. İkinci gün buradan 6 araç ve 17 gönüllümüzle beraber 16 saat süren zorlu bir yolculuktan sonra Hatay’a girdik ve istasyonumuzu hemen kurup hızlı bir şekilde enkaz çalışmalarına katıldık 3 ayrı ekip oluşturarak. Çok zorluydu, çok sıkıntılar yaşadık, psikolojimiz alt üst oldu, vatandaşlarımızın yarası çok ağırdı sarmaya çalışıyorduk ama yeterli olamıyorduk. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık, AFAD koordinasyonunda çalışmalarımızı devam ettirdik. Yaklaşık 8 gün alanda kaldık, 40’ın üzerinde cansız bedene ulaştık, 15’in üzerinde de canlı insana ulaştık. Gönül isterdi ki tamamına canlı ulaşalım, çünkü çok uğraşlar verdik ve 8’inci günün sonunda Erzurum’a dönmek zorunda kaldık. Erzurum Valiliği öncülüğünde, AFAD koordinesinde ve Palandöken Belediyesinin destekleriyle bölgede birçok alanda enkaz çalışmaları yapıp, dağ köylerine 4x4 araçlarımızla gıda yardımı yaptık, yakıt desteği sağladık ve bu şekilde faaliyetlerimizi bitirdik" dedi.

Araçları arızalandı ama yine yılmadılar

Bölgede yaşadıkları arızalara ve bu arızalara rağmen yılmadan çalıştıklarını dile getiren Toptaş, "Hatay bölgesine yaklaştığımız zaman birçok köprünün deprem dolayısıyla gördüğü zarardan dolayı yaklaşık 4 aracımız hasar aldı. Enkaz bölgesinde de çalışırken aracımızın lastiği yırtıldı, bunun için büyük bir uğraş verdik çünkü araçlarımızın ivedi bir şekilde çalışması gerekiyordu. Araçlarımızla ilgili yardım çağrımızı sosyal medyadan yayınlamamız üzerine Samsun’dan, Tokat’tan birçok arkadaşımız gönül bağıyla destek amacıyla lastiklerini gönderdiler ve bu şekilde çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edebildik. Orada arıza sebebiyle yatacak araçlarımızı her bir köye ulaştırılamayacak yardımlar olarak gördük ve bunun içinde hızlı bir şekilde sorunları çözdük" diye konuştu.