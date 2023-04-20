Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can gençlerle iftar sofrasına buluştu

Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can, Aşkale’de gençler ile iftar yaptı.

Aşkale Emine Hatun Yatılı Kur’an kursu Gençlik Merkezinde İlçe Müftülüğünce iftar programı organize edildi. İlçe Müftüsü Seyhun Sarp ve Merkez camii İmamı Fatih Arslan programa ev sahipliği yaptı.

İftara bir saat kala İl Müftüsü Rüstem Can, Kur’an kursu Gençlik Merkezine gelerek iftar programına yaklaşık yüz genç ile bir araya geldi. Can sohbetinde gençlere hitaben Peygamber efendimizin güzel ahlakından, anne baba sevgi saygısından ve vatan sevgisinden bahsetti.

Sohbet sonrası Kur’an Kerim tilaveti yapıldı.

Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can’ın yaptığı dua ile birlikte iftara geçildi.