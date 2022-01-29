banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Hurda araçlar toplatılıyor
Hurda araçlar toplatılıyor
Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Tarifi!
Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Tarifi!
Yeni vergi istisnası Resmi Gazete'de
Yeni vergi istisnası Resmi Gazete'de

Erzurum en fazla coğrafi işaret alan üçüncü il

Erzurum yöresel yemeklerinden Çortutu Pancarı ve Aşmalı Yahni’ye Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Haberde İnsan 29.01.2022, 09:03
Erzurum en fazla coğrafi işaret alan üçüncü il

Erzurum yöresel yemeklerinden Çortutu Pancarı ve Aşmalı Yahni’ye Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Erzurum aldığı coğrafi işaret sayısı bakımından ilk üç il arasında olurken 50 ürünün daha tescil beklediği belirtildi.

Çortutu Pancarı tescillendi

Şalgam turşusu Erzurum ve yöresinde meşhurdur. Şalgamlar, ilk önce daire şeklinde sonra küçük parmak kalınlığında ve boyunda kesilir. Turşu vurmak isteyenler küplere turşu kurar. Turşuya koku vermesi için katmak isteyenler için içine reyhan da katabilir. Turşu olduktan sonra Çortutu pancarı yapılır. Bir miktar şalgam turşusuna, bir ölçek pirinç veya bulgur katılır, ayrıca parça et veya kavurma ile pişirilir. Şalgam turşusuna "çortutu" turşusundan yapılan bu pancara da "çortutu pancarı" denir. Bilhassa kış aylarında yapılan yemek çeşididir.

Palandöken Kadın Kooperatifi lotus yemek çalışanlarından Aslı Çakır ve Günay Hurşit, Erzurum ve yöresine ait çortutu pancarının malzemeleri ve yapımını tarif ettiler.

Çortutu yemeğinde kullanılacak malzemeler ise 6 adet Şalgam, 150 gram Kıyma et, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı salça, Zeytin yağ veya tereyağı, Tuz, Karabiber ve Reyhan.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Erzurum’un ana yemekleri arasında yerini alan ve tescil edilen çortutu (şalgam) pancarı yapımı ve tescillenmesi hakkında şu bilgileri verdi: “Erzurum ve yöresine ait yöresel olarak adlandırılan çok özel ve yerel bir yemek çeşidi çortutu (şalgam) yemeğini sizlere tanıtacağım. Eski ve yerel Erzurum ağzı ile çortutu bir pancar çeşididir. Yemek çeşididir. Çortutu pancarı ana ham maddesi şalgamdır. Şalgam hepinizin bildiği gibi turpgillerdendir, bezımsı bir sebzedir, bu sebze belki çok yerde bulunmaz. Erzurum’da derler ki bir takım hastalıkları olanlar için hiç şalgam yemedin mi, ya da hiç şalgam tarlasının yanından da mı geçmedin, ya da kokusunu da mı almadın. Şalgamları yazdan salamura şeklinde ince ince kıyılır, hatta bunun turşusu da yapılır, bunun yemeği de yapılır, bir kış yemeğidir. Yapımı çok kolaydır. Ama yemesi de bir o kadar tatlıdır, bir yiyen bir daha yemek ister. Özellikle bu malzemeleri her kes temin eder ve yapabilir. Bu mutfaklarda yerini alan bir yemek oldu. Çortutu pancarının geçtiğimiz hafta tescilini yani coğrafi işaret belgesini almış bulunuyoruz. Bu sayede hem Türk hem de dünya mutfağına armağan etmiş olduk. Bu farklı tadı mutlaka tatmanızı tavsiye ederiz. Eminim ki bir yiyen bir daha yemek isteyecektir. Erzurum’da çok sık yapılır. Erzurumlu hanımlar bunu sıkça yapar.”

Erzurum’un tescilli aşmalı yahnisi yapılışı

Önce aşmalar kuru (kayısılar) soğuk su ile yıkanır. Yumuşak olsun diye, Bir tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı konulur, küçük boyutta kuru soğanlar konulur, kavrulur. Etler de konularak birlikte kavrulur, Salçayı da ekleyip birkaç defa çevirdikten sonra su ilave edilir. Tuzu ve biberleri de konularak etler yumuşayana kadar kaynatılır. Sonra aşmalar da konulur ve kısık ateşte pişirilir. Damak tadına göre yemeğinizin ekşi olmasını istiyorsanız ekşi aşma, tatlı istiyorsanız tatlı aşma kullanılır.

Erzurum Kültür Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Yerel lezzetlerimizden haklı bir yere de sahip olan aşmalı yahni yemeğini tanıyıp tanıtacağız. Aşmalı yahni adından da anlaşılacağı gibi yerel bir yemektir. Tamamen natürel, tamamen doğal ve yerel, özgün bir yemek çeşididir. Aşmalı yahni Erzurum’a has bir yemek çeşididir. Kış yemeğidir. Erzurum’un ana yemekleri arasına girer. Aşmalı yahninin malzemeleri yaz aylarından hazırlanır, malzemeleri yaz ayında kurutulan ekşi veya tatlı kayısıların, pişirilmeden önce ılık suda ıslatılarak yumuşatılması ile hazırlanan bir yemek çeşididir. Erzurum’da da bu yemekleri tescil ettirdik. Türk Patent Kurulunda 19 çeşit yerel ürünümüz bulunmaktadır. Bu yemek ve tatlıların birçoğu özgün yemek grubunda yer alır. Su böreği gibi, cağ kebabı gibi, mantı gibi, bunların arasına şimdi de aşmalı yahni tescillendi. Aşma dediğimiz kurutulmuş kayısılardır. Bu yemeğin içerisine arpacık soğanı, haşlanmış dana eti ile bütünleşen bir yemek çeşididir. Son derece besini olan yemek çeşidi, tamamen doğaldır. Kış yemeği arasında yer alır. Damak tadına hitap eder. Yerli ve yabancı turistlere hitap etmenin onurunu yaşıyoruz. Bu yemeği bilmeyenlere tarifi verdiğimiz gibi kendileri yapıp farklı bir damak tadı ile yemek yeşim olurlar” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11