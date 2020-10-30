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Erzurum AFAD ekibi İzmir’e hareket etti
AFAD EKİPLERİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NA AİT KARGO UÇAĞI İLE AFET BÖLGESİNE HAREKET ETTİ.
Haberde İnsan 30.10.2020, 19:36
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ERZURUM (İHA) – Erzurum AFAD ekipleri, Muş ve Van’dan gelen ekiplerle birlikte İzmir’e gitmek üzere yola çıktı.
İzmir 6,8 büyüklüğündeki depremle sallandı. Kentte yıkılan binalar olurken, enkaz altında kalan vatandaşın yardımına AFAD ekipleri koştu. Bu kapsamda Erzurum arama kurtarma personelleri de bölgeye sevk edildi. AFAD ekipleri Milli Savunma Bakanlığına ait kargo uçağı ile afet bölgesine hareket etti.
Erzurum AFAD ekipleri, Muş ve Van’dan gelen ekiplerle birlikte akşam saatlerinde İzmir’e gitmek üzere yola çıktı.
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