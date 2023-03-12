Erzincanlılar depremde hayatını kaybedenleri unutmadı

İzmir’de Erzincanlılar “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler anısına pilav hayrı yaptı.

İzmir Erzincan Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından öğle namazı öncesi Bornova Fidanlığı Camii’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ise vatandaşlara tavuklu pilav hayrı yapıldı.