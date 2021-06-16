Erzincan’da sulama kanalında boğulan çocuk toprağa verildi

Erzincan’da balık tutmak için girdiği sulama kanalında boğulan 15 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Erzincan merkez Yoğurtlu Mahallesi’nde dün öğlen saatlerinde Yakup Yolci (15) babası Fatih Yolci ve annesi Filiz Yolci ile beraber balık tutmak için sulama kanalına geldi. Burada baba Fatih Yolci ile Yakup Yolci balık ağını germek için karşıdan karşıya geçmek isterken Yakup Yolci dengesini kaybederek suya düştü ve ardından akıntıya kapıldı. Babasının tüm çabalarına rağmen sudan çıkarılamayan Yakup Yolci için AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma ve Komando ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından kanala düşen Yakup Yolci düştüğü kanaldan çıkarılarak olay yerinde yaklaşık 45 dakika müdahale edildi. Olay yerinde ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yolci bugün Erzincan merkez Akyazı Mahallesi’nde, çok sayıda vatandaşın katılımıyla ikindi namazını müteakip Akyazı Saray Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Akyazı Aile Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze namazına Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Adli Yargı Komisyon Başkanı Halil Odabaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.