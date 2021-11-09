Ertuğrul Özkök Kimdir?
1986 yılından itibaren aralıksız olarak 35 yıl çalıştığı Hürriyet gazetesi ile özdeşleşen bir isim olan Ertuğrul Özkök, siyasetçilerle ilişkileri ve özellikle yayın yönetmenliği sırasındaki icraatıyla, Türkiye medyasının en uzun süreyle tartışma konusu olan isimler arasında ön sıralarda yer aldı. ANAP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık’tan sonra 8. Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal ile yakın ilişkilerine yapılan atıfla bir dönem “Özköşk” yakıştırmasıyla da anılan Özkök, Türk basınında -devlet dilinin de kuvvetle yansıdığı- en popüler gazete olan Hürriyet’i yönetirken, Ahmet Kaya’yı hedef alan “Vay Şerefsiz” ve benzeri Hürriyet başlıklarıyla büyük tepkiler görmüş, eleştirileri yanıtladığı yıllarda özür dilemişti.
Ertuğrul Özkök kimdir?
8 Nisan 1947’de İzmir’de doğan Ertuğrul Özkök, lisans eğitimini Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın-Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı. Bir yıl TRT'de muhabir olarak çalıştı, daha sonra Fransa'ya giderek İletişim Bilimleri dalında doktora yaptı. Fransa dönüşünde Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı, 1986 yılında doçent olduktan sonra akademiden ayrılarak Hürriyet gazetesine çalışmaya başladı. Hürriyet gazetesinin Moskova ve Ankara temsilciliklerini yaptıktan sonra 1989’da Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirildi. “Sanat, İletişim ve İktidar” (1982), “Kitlelerin Çözülüşü” (1984), “Elveda Başkaldırı” (1987), “Stalin Baroku” (1989), “Artakalan Zamanda” (1997), “Tuhaf” (2010) adlarıyla altı kitabı yayımlandı.
Tansu Özkök’le evli, Gülümsün Özkök’ün babası.