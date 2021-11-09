Ertuğrul Özkök kimdir?

8 Nisan 1947’de İzmir’de doğan Ertuğrul Özkök, lisans eğitimini Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın-Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı. Bir yıl TRT'de muhabir olarak çalıştı, daha sonra Fransa'ya giderek İletişim Bilimleri dalında doktora yaptı. Fransa dönüşünde Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı, 1986 yılında doçent olduktan sonra akademiden ayrılarak Hürriyet gazetesine çalışmaya başladı. Hürriyet gazetesinin Moskova ve Ankara temsilciliklerini yaptıktan sonra 1989’da Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirildi. “Sanat, İletişim ve İktidar” (1982), “Kitlelerin Çözülüşü” (1984), “Elveda Başkaldırı” (1987), “Stalin Baroku” (1989), “Artakalan Zamanda” (1997), “Tuhaf” (2010) adlarıyla altı kitabı yayımlandı.

Tansu Özkök’le evli, Gülümsün Özkök’ün babası.